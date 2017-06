Londoni ründaja esines dokfilmis

Võltspommiveste kandnud mehed tapeti sündmuskohal. Briti politsei uurib, kas Bridge’i ja Borough Marketi piirkonnas kaubikuga rahva sekka sõitnud ja seejärel tänaval viibinud inimesi pussitama hakanud kolm meest kuulusid laiemasse võrgustikku.

Sellega seoses korraldasid korrakaitsjad eile varahommikul läbiotsimisi kahel aadressil Ida-Londonis – Newhamis ja Barkingis.

Nimelt oli Barkingi piirkonna korterelamus koos naise ja kahe lapsega elanud ka üks ründajatest. Väidetavalt oli see korraldatud abielu. Pakistanis sündinud 27-aastane radikaal, keda hüüti Abziks, kasvas üles Suurbritannias – tema vanemad olid Pakistanist pärit asüülitaotlejad. Mehe ema on praeguseks küll surnud, aga isa elab samuti Londoni idaosas.

Naabri sõnul töötas ründaja kiirtoiduketis KFC ja hiljem Londoni metroos. Samuti rääkis naaber, et Abz oli hiljuti uurinud, kust kaubikut saaks rentida. Nimelt on praeguseks selgunud, et just rendiautoga terroristid rahva sekka sõitsidki.

Briti päevalehe The Timesi andmetel oli mehe äärmuslike vaadete tõttu politseid temast kaks korda informeeritud.

Terroristi endise sõbra sõnul radikaliseerus Abz siis, kui vaatas videoportaalist Youtube kurikuulsa ameerika vihajutlustaja Ahmad Musa Jibrili videoid. Tema äärmuslike vaadete tõttu murelikuks muutunud sõber hoiatas sellest ka võime.

Väidetavalt oli politseile ründajast märku andnud ka tema naaber, sest Abz püüdis tema lapsi radikaliseerida ja neile islami usku peale suruda.

Abzi sugulane märkis, et mees oli proovinud ka Süüriasse sõdima minna, kuid pere oli ta ümber veennud, sest tema naine oli parajasti lapseootel.

Lisaks on selgunud, et Abz oli ka üks osalisi briti telekanali Channel 4 tehtud dokumentaalfilmis «The Jihadis Next Door», mis rääkis Suurbritannias tegutsevatest islamiäärmuslastest.

Möödunud aasta jaanuaris esilinastunud dokumentaalfilmis võib näha ründajat radikaalse islami jutlustaja Mohammed Shamsuddini ühe järgijana Londoni Regent’s pargis šariaadiseaduseid ülistamas.

Videokaadrites kuulutas Shamsuddin: «Suurbritanniasse tuleb šariaat – seda musta lippu näete te ühel päeval lehvimas aadressil Downing Street 10.»

Shamsuddin arreteeriti 2014. aastal süüdistatuna terrorismi õhutamises ja kuulumises äärmusrühmitusse al-Muhajiroun, mis on avalikult toetanud al-Qaedat ja vahendanud võitlejaid Süüriasse.

Dokumentaalfilmis näidati ka seda, kuidas kahel mehel sellest grupist tekkis hiljem vastasseis politseinikega, kes olid saanud vihje islamilipu eksponeerimise kohta. Neid kuulati tund aega ka üle, kuid lippu ei leitud. Shamsuddin oli ka filmitegijatega vesteldes öelnud: «Meie sõnum külvab surma, meie eesmärk on valitseda maailma.»

Eile teatas Iiri rahvusringhääling RTE, et teisel rünnaku toimepanijatest oli kaasas Iirimaa ID-kaart ning väidetavalt elas ta Dublinis. Politseiallikatele viidates ütles RTE, et tegemist oli Maroko päritolu mehega, kes oli abielus šotlasest naisega.

Londoni kesklinnas toimunud rünnakus hukkus seitse ja haiglaravi vajas 48 inimest, kellest 18 seisund oli eilse seisuga endiselt kriitiline.

Esimene hukkunu osutus 30-aastaseks kanadalannaks. Londoni sillal kaubikult löögi saanud Christine Archibald suri oma kihlatu Tyler Fergusoni käte vahel. Briti meedia sõnul töötas ta heategevusorganisatsioonis.

Teine terrorirünnakus hukkunu oli Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Driani sõnul prantsuse kodanik. Kohalike ajalehtede teates elas mees Londonis ja töötas restoranis.

Asjaolu, et briti jõustruktuuride nõrgenemise põhjusena nähakse just Theresa May siseministrina tehtud kärpeid politseijõududes, on pannud briti konservatiivide juhi valimiste eel aina suurema surve alla. Eile teatas ka opositsioonilise Tööpartei esimees Jeremy Corbyn, et toetab üleskutset, mille järgi võiks May pärast kolme terrorirünnakut kolme kuu jooksul ameti maha panna.

«Tagasiastumist on nõudnud paljud väga vastutustundlikud inimesed, kellele teeb muret, et ta oli kogu selle aja siseministeeriumis, korraldas politseijõudude kärpeid ja ütleb nüüd, et meil on probleem – jah, meil on tõesti probleem. Me ei oleks tohtinud politseinike arvu kärpida,» ütles leiboristide juht telekanalis ITV.

Küsimusele, kas ta soovib tõesti, et May tagasi astuks, vastas Corbyn: «Meil on neljapäeval valimised ja ehk on see parim viis probleem lahendada.»