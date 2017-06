Briti politsei vabastas Londoni rünnakuga seoses kinnipeetud isikud

"Kõik pühapäeval uurimise käigus kinnipeetud inimesed on nüüdseks süüdistusi esitamata vabastatud," kinnitas politsei ametlikus teadaandes.

Politsei tegi varem päeval teatavaks kahe Londoni terrorirünnakus osalenud mehe nime, ühtekokku oli ründajaid kolm.

Kahekümne seitsme aastane Khuram Butt oli Pakistanis sündinud Briti kodanik ja 30-aastane Rachid Redouan oli end nimetanud marokolaseks ja liibüalaseks.

Londoni terrorirünnakus sai surma seitse ja vigastada 48 inimest.

Briti rahvusringhääling BBC edastas esmaspäeval, et vabastatud on ka Manchesteri rünnaku korraldanud mehe 24-aastane vend. Manchesteri rünnakuga seoses kinni võetud kümme inimest viibivad endiselt vahi all. Manchesteri terrorirünnakus sai surma 22 inimest.