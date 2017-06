Pakistani politsei puistab Londoni ründaja sugulaste ärisid

Kuigi briti võimude sõnul radikaliseerus Butt pigem Suurbritannias kui Pakistanis, märkis üks sündmuskohal viibinud ametnike Telegraphile, et politseireidid Butti sugulaste äridele ja elukohtadele on vajalik ettevaatusabinõu.

«Meie briti kollegid ütlesid meile, et nende hinnangul on vähetõenäoline, et ta siis radikaliseeriti, pigem sai ta väljaõppe Süürias. Sellegi poolest teeme me kõigi tema Pakistani sugulastele kuuluvates majades läbiotsimised ja kuulame peale tema pereliikmete tehtud telefonikõnesid,» ütles ametnik.

Väidetavalt sündis 27-aastane Butt Pakistanis Jhelumi piirkonnas. Enne 1988. aastal koos perega Suurbritanniaase emigreerumist pidas ta isa Saif seal mööblipoodi.

Samast piirkonnast on pärit paljud briti Pakistani kogukonna liikmed.