USA lubas vaadata üle osaluse ÜRO Inimõiguste Nõukogus

Ühendriikide ÜRO saadiku Nikki Haley sõnul on raske leppida Iisraeli vastu kehtestatud resolutsioonidega, samas kui Venezuela vastu pole samme ette võetud.

Samuti ei ole tema sõnul tehtud piisavalt Iraani kritiseerimiseks, millel on tema sõnul kohutav inimõiguste ajalugu.

«Ameerika Ühendriigid vaatavad üle selle nõukogu tegevuse ja oma osaluse selles. Me näeme, et mõningaid valdkondi on vaja oluliselt tugevdada,» ütles Haley Genfis toimunud kohtumisel esitatud pöördumises.

«Siia nõukogusse kuulumine on privileeg ja ühelgi riigil, mis inimõigusi rikub, ei tohiks olla lubatud siin laua taga istuda. On raske leppida sellega, et nõukogu ei ole kunagi kaalunud Venezuela vastu resolutsiooni kehtestamist, samas kui see võttis märtsis vastu viis kallutatud resolutsiooni ühe riigi, Iisraeli, vastu,» sõnas Haley.

«Usaldusväärsuse säilitamiseks on hädavajalik, et nõukogu tegeleks oma Iisraeli vastase kallutatusega,» lisas saadik.

Venezuela on olnud kuid majanduslikus ja poliitilises kaoses ja alates aprillist on tapetud kümneid valitsuse vastaseid meeleavaldajaid.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on nimetanud nõukogu Iisraeli-vastaseks tsirkuseks, mis ründab ainsat demokraatlikku riiki Lähis-Idas ja ignoreerib Iraani, Süüria ja Põhja-Korea ränkasid rikkumisi.

2013. aastal otsustas Iisrael oma osaluse nõukogus peatada pärast seda, kui seal otsustati võtta uurimise alla Läänekaldale rajatud juudiasundused.