Notre Dame`i katedraali juures ründas mees haamriga korrakaitsjat

Politseinikud patrullisid turismimagneti ümber kolmekesi, kui neist ühte ründas mees haamriga, karjudes «See on Süüria eest!». Seejärel avas rünnaku alla sattunud politseiniku kolleeg tule, ütles ajakirjanikele siseminister Gérard Collomb.

«Mees lähenes korrakaitsjale, võttis seljakotist haamri ja lõi korrakaitsjat pähe. Tema kolleeg nägi juhtunut ja tulistas ründajat,» kirjeldas juhtunut politsei kõneisik Yves Lefebvre.

"Eyewitnesses say a man was shot by police as he tried to attack a police officer," CBS News' Elaine Cobb reports https://t.co/T5uqoA85rO pic.twitter.com/pvHBcC5UK5