Macron pürib absoluutse võimu poole

Teised – näiteks sotsialistist ekspeaminister Bernard Cazeneuve – väidavad, et Macroni erakonna liikmed on poliitilises mõttes liiga algajad.

«Nende kandidaatide seas on inimesi, kellest ma ei tea, kust nad tulevad,» vahendas Cazeneuveʼi Le Monde. «Nad on väga head inimesed, kes tahavad Prantsusmaa poliitikaelu moderniseerida. Kui me tahame, et järgmine viisaastak õnnestuks, vajame uudsust, aga ka kogemust.»

Presidendivalimistel Macroni põhirivaaliks osutunud Marine Le Peni erakonda, parempopulistlikku Rahvusrinnet uuringute järgi suurem edu ei saada. Parteid vaevavad sisepinged ning Le Penil pole õnnestunud oma isiklikku menu parlamendi tasemele üle kanda.

La République En Marche on esitanud oma kandidaadid 526 parlamendikohale, 266 neist on naised. Rahvaesindusse pürgijate keskmine vanus on 46, rohkem kui pooled ei ole kunagi varem sel kohal töötanud. Kogenematus iseloomustab ka Macroni praegust kabinetti – ainult neli ministrit on varem valitsusse kuulunud.

Poliitikateadlane Dominique Reynié ütles Guardianile, et kui Macroni erakonda saadab edu, saab võim Prantsusmaal olema väga presidendikeskne. Eriti mõjutab seda asjaolu, et terve riigiaparaat on täis vilistlasi eliitkoolist, mille on lõpetanud ka Macron – École nationale dʼadministration.

«Ma ei ole veel kunagi näinud nii presidendikeskset administratsiooni,» sõnas Reynié.

LISALUGU

President püsib seni kindlal kursil

Emmanuel Macroni ametiaeg presidendina algas lootusrikkalt ning nüüd on tal olnud ligi kuu aega ennast tõestada.

Võimalusi selleks on rahvusvaheline areen pakkunud ohtralt. Mais tegi president Brüsselis NATO tippkohtumise raames tutvust Ameerika Ühendriikide kolleegi Donald Trumpiga.

Ameeriklasest ligi 30 aastat noorem prantslane surus France24 kirjelduse järgi Trumpi kätt nii armutult, et viimase sõrmenukid tõmbusid valgeks. Mõlemad mehed hoidsid sunnitud naeratust, ent vaatlejate hinnangul õnnestus Macronil sümboolselt ameeriklane paika panna.

Trumpi hilisem taganemine Pariisi kliimalepetest andis Macronile seevastu võimaluse väänata ameeriklase kuulsat kampaanialauset ning kuulutada: teeme maailma uuesti vägevaks!

Natuke aega enne NATO tippkohtumist Itaalias toimunud G7 riikide liidrite kokkusaamisel näitas Macron iseloomu Briti peaministri Theresa Mayga, lükates tagasi viimase palve sõlmida varajane kaubandusleping.

Mai lõpus võõrustas Macron Versaillesʼ palees Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Ehkki kaks riigimeest rõhutasid kahe maa suhete pikka ajalugu ja kultuurivahetust, jäid kõlama ka põhimõttelised erimeelsused – peamiselt Süüria konflikti asjus.

Riigisiseselt on Macron pidanud kinni oma lubadusest tuua kõrgetele kohtadele rohkem naisi. Tema 18-liikmelises valitsuses on täpselt pooled mehed, pooled naised. Niisamuti on mitmekesine valitsuse ideoloogiline kuuluvus, portfellihoidjate sekka kuulub poliitikuid nii paremalt kui ka vasakult.

Ekspertide hinnangul on säärane mitmekesisus peale kõige muu taktikaline käik, mis laiendab enne parlamendivalimisi Macroni spektrit ning aitab meelitada ära toetajaid sotsialistidelt ja vabariiklastelt, kahelt traditsiooniliselt suurparteilt.