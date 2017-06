Trump toetab Saudi Araabiat Katari isoleerimisel

«Nii hea on näha, et Saudi Araabia visiit, koos kuninga ja 50 riigiga, on ennast juba ära tasumas,» säutsus Trump.

USA riigipea sõnul teavitasid araabiamaa riigi juhid Trumpi Katari ohust juba tema riigivisiidi ajal.

«Nad sõnasid, et astuvad karme samme äärmusluse rahastamise vastu, kõik tõendid viitasid Katarile. Võib-olla sellest saab terrorismi õuduse lõpu algus,» ütles Trump.

USA president viitas ka sellele, et Saudi Araabiat, Egiptust, Bahreini ja Araabia Ühendemiraate ajendas Katariga sidemeid katkestama tema al-Riyadis peetud islamiäärmusluse vastane kõne.

USA ametnikele tuli Saudide otsus Katariga suhted katkestada üllatusena.

Katar on süüdistusi eitanud ja nimetab neid alusetuteks. Tavakodanikud aga on asunud eesootava kriisi kartuses poodidest paaniliselt kaupa varuma.

Katari al-Udeidi õhuväebaasis asub 8000 USA sõjaväelast, tegu on Ühendriikide suurima õhuväebaasiga Lähis-Idas.

Saudi Araabia, Egiptus, Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid (AÜE) süüdistasid Katari terrorismi toetamises ning teatasid eile diplomaatiliste suhete katkestamisest Dohaga.

Riigid sulgevad Katarile ka oma sadamad ja lennuruumi. Pole selge, kuidas see mõjutab regiooni ühte suurimat lennufirmat Qatar Airways.

AÜE-s tegutsevad lennufirmad Etihad ja Emirates ütlesid, et peatavad lennud Katari alates täna hommikust.

Saudi Araabia teatel sulgeb riik Katarile ka oma maismaapiiri, mis tähendab, et viimasel ei saa olema ligipääsu ülejäänud Araabia poolsaarele.