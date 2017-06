Katar võib jalgpalli MMist ilma jääda

FIFA juhatuse salajasel hääletusel alistas hindajatelt kasinaimad punktid saanud Katar nii Ameerika Ühendriigid kui ka Austraalia. Tõsi, enamik toonastest FIFA juhatuse liikmetest on praeguseks korruptsiooni tõttu ametist taandatud, aga otsus püsib jõus, sest FIFA allkirjastas Katariga lepingu, mille ülesütlemiseks pole olnud põhjust (ega ka jalgpallipoliitilist tahet).

Üleeile vallandunud kriisi valguses jäi FIFA kommentaaride jagamisel napisõnaliseks, öeldes vaid, et on MMi korralduskomiteega kontaktis. FIFA nõukogu liige, Saksamaa jalgpalliliidu president Reinhard Grindel ütles, et eesmärk peab olema poliitilise lahenduse leidmine, mitte boikotiga ähvardamine. «Üks asi on selge: üleilmne jalgpallikogukond peab nõustuma, et suurturniire ei peeta terrorismi toetavates riikides,» lisas Grindel.

Grindeli jõuline sõnavõtt viitab, et vähemalt Euroopa jalgpallijuhid ei kavatse Kataris hargnevatest sündmustest mööda vaadata. Mida kauem on võimalik FIFA-le antud teemal ebamugavaid küsimusi esitada, seda suuremasse ohtu Katari korraldusõigus satub.

Jalgpalli MMi korraldusõiguse pälvimine on seni Katari kõige nähtavam spordivallutus, aga sugugi mitte ainus. Kuulsaim ja nahaalseim juhtum puudutab 2015. aasta käsipalli MMi, mida Katar võõrustas. Selle tarbeks palgati ridamisi tugevaid välismaalasi, kellele hangiti kiirkorras kodakondsus. Teiste seas prooviti Katari lipu alla meelitada ka Eesti parimat käsipallurit Mait Patraili.

Põlvalane vastas eitavalt, ent kümme Montenegrost, Bosnia ja Hertsegoviinast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Kuubalt, Egiptusest ja Tuneesiast pärit sportlast mitte. Nõnda sai Katar koduseks MMiks kokku arvestatava tiimi ning kohtunike piinliku vastutulelikkuse abil jõuti lõpuks finaali, kus kaotati kindlalt Prantsusmaale.

Lisaks on Katar võõrustanud hulganisti teiste alade – kergejõustik, ujumine, vehklemine, tennis, motosport, veemoto, jalgrattasport – tippvõistlusi ning on praeguse seisuga 2018. aasta riistvõimlemise ning 2019. aasta kergejõustiku MMi korraldaja.

Kui keegi soovib oma silmaga Katari sportlasi näha, siis selleks avaneb võimalus juba reedel, kui Eesti võrkpallikoondis võõrustab neid Kalevi spordihallis kell 19 algavas Maailmaliiga kohtumises. Otseülekande teevad Postimees ja Kanal 12.