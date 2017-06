USA armee hinnangul ei häiri Katari kriis nende tegevust riigis

"Meie operatsioone ega õhuruumi kasutamisluba pole see mõjutanud ja pole oodata, et ka mõjutaks," sõnas Davis.

Kataris asub Al-Udeidi lennuväebaas, kus paiknevad USA keskväejuhatus ja umbes 10 000 Ühendriikide sõdurit.

USA president Donald Trump toetas teisipäeval Saudi Araabiat ja selle liitlasi Katari isoleerimisel, mida süüdistatakse terrorismi rahastamises. Trump külastas Saudi Araabiat vähem kui kuu aja eest ning kutsus regiooni riike üles terrorismi vastu ühinema.

Saudi Araabia, Egiptus, Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid (AÜE) süüdistasid Katari terrorismi toetamises ning teatasid esmaspäeval diplomaatiliste suhete katkestamisest Dohaga.

Kõik neli riiki viivad Katarist ära oma diplomaatilise personali ja saadavad välja Katari diplomaadid. Lisaks anti Katari kodanikele korraldus lahkuda 14 päeva jooksul riikidest ning Saudi Araabia, Bahrein ja AÜE keelasid oma kodanikel Katari reisimise. Riigid sulgevad Katarile ka oma sadamad ja lennuruumi.

Saudi Araabia teatel sulgeb riik Katarile ka oma maismaapiiri, mis tähendab, et viimasel ei saa olema ligipääsu ülejäänud Araabia poolsaarele.

Katari välisminister šeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani on teatanud valmisolekust alustada kõnelusi kriisi lõpetamiseks.

"Me usume, et iga küsimust on võimalik lahendada arutelu ja vastastikuse lugupidamise läbi," sõnas minister telekanalile Al-Jazeera.