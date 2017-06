Türgi president kritiseeris Katari sanktsioone

"Me leiame, et Katarile kehtestatud sanktsioonid pole head," ütles Erdoğan.

"Türgi jätkab sidemete arendamist Katariga nagu kõikide meie sõpradega, kes on meid kõige raskematel aegadel toetanud," ütles president viidates riigipöördekatsele.

Erdoğani pressiesindaja oli juba varem päeval teatanud, et president käivitas algatuse lahendamaks Katari ja teiste Pärsia lahe riikide vahel puhkenud diplomaatilist kriisi.

Erdoğan "käivitas diplomaatilised püüdlused, et lahendada see vaidlus sõprade ja vendade vahel püha kuu ramadaani vaimus", ütles presidendi pressiesindaja Ibrahim Kalin esmaspäeva hilisõhtul.

USA president Donald Trump toetas teisipäeval Saudi Araabiat ja selle liitlasi Katari isoleerimisel, mida süüdistatakse terrorismi rahastamises.

Trump külastas Saudi Araabiat vähem kui kuu aja eest ning kutsus regiooni riike üles terrorismi vastu ühinema.

"Nii hea on näha, et Saudi Araabia visiit, koos kuninga ja 50 riigiga, on ennast juba ära tasumas," säutsus Trump.

"Nad sõnasid, et astuvad karme samme äärmusluse rahastamise vastu, kõik tõendid viitasid Katarile. Võib-olla sellest saab terrorismi õuduse lõpu algus," ütles Trump.