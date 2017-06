Ameeriklanna ärgitas oma poiss-sõbra enesetapule

20-aastasele Michelle Carterile esitati tema osaluse eest Conrad Roy III suitsiidis süüdistus ettekavatsemata mõrvas. Prokuröride sõnul ärgitas Carter 18-aastast noorukit ennast tapma selleks, et võita ümbritsevate kaastunnet.

«Sa pead seda tegema,» saatis neiu Royle ühe sõnumi. «Sa oled valmis. Pead ainult lülitama generaatori sisse ja oled vaba ning õnnelik,» jätkas Carter.

«Viimaks oled sa taevas õnnelik. Pole enam valu. Sa võid olla hirmunud ja see on normaalne. Ma mõtlen, sa sured ju,» seisis teises läkituses noorukile. Kui Conrad hakkas kõhklema, ärgitas naine teda edasi: «Ma arvasin, et tahad seda teha. Aeg on õige ja sa oled valmis… lihtsalt tee seda, kallis.»

Roy leiti surnuna oma autost 13. juulil 2014, ta oli saanud vingugaasimürgituse. Carter saatis pärast seda veel tema emale sõnumeid: «Ma armastasin teda, Lynn. Tean, et olen noor, kuid nägin oma ülejäänud elu ette koos temaga.»

Carteri kaitseadvokaadi Joseph Cataldo sõnul oli Roy depressiivne ja pidanud nagunii juba plaane endalt elu võtta. «Ta kasutas teda käpiknukuna,» väitis vastu süüdistaja Maryclare Flynn. Tema hinnangul soovis Carter võita endale tähelepanu kui leinav tüdruksõber.

Carteri üle mõistab õigust noorsookohus.