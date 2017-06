Trump sai Bilderbergilt hindeks «rahuldav»

Briti poliitik Denis Healey, pikaajaline Bilderbergi liige, ei lükanud neid väiteid kunagises The Guardianile antud intervjuus ka täielikult ümber: «Öelda, et me püüdleme ühe maailmavalitsuse loomise suunas, on liialdatud, kuid mitte täiesti väär. Meie Bilderbergis tundsime, et ei saa igavesti üksteisega tühiste asjade pärast võidelda, tappa inimesi ja jätta miljoneid koduta. Seega arvasime, et ühtne ülemaailmne kogukond oleks hea asi.»

Bilderbergi grupp kogunes esimest korda 1954. aastal Hollandis Oosterbeeki linnas Bilderbergi-nimelises hotellis – sealt ka ühenduse nimi. Ühenduse üks asjutajatest oli Poola eksiilpoliitik Józef Retinger, kes antiamerikanistlike meeleolude tasakaalustamiseks Lääne-Euroopas pidas vajalikuks luua rahvusvahelise kohtumise formaadi Põhja-Ameerika ja Euroopa liidrite vahel.

LISALUGU Viis lennukaimat vandenõuteooriat salaühenduse kohta

1. Bilderberg üritab luua uut maailmakorda

Ühenduse salatseva iseloomu tõttu on väga levinud teooria, et Bilderberg kontrollib kulisside tagant globaalseid protsesse ja üritab luua pankurite, korporatsioonide ja poliitilise eliidi juhitud uut maailmakorda.

Vasakpoolsed on süüdistanud ühendust globaalse kapitalismi loomises, parempoolsed aga plaanimajanduse kehtestamise katsetes.

Bilderbergi vastu on sõna võtnud ka mullu surnud Kuuba kunagine juht Fidel Castro, kelle sõnul on tegu avalikkust manipuleeriva õela klikiga, mille eesmärk on kehtestada maailmavalitsus, mis ei vastuta mitte kellegi ees.

2. Ühendust juhivad natsid

Saksamaal sündinud ühenduse asutajaliige ja esimees Hollandi prints Bernard kuulus 1930. aastate alguses SSi ratsaväkke ja astus ka natsionaalsotsialistliku partei liikmeks, kuid oli seal ainult 1934. aastani.

Peale selle oli natsidega väidetavalt sidemeid ka USA pankur David Rockefelleril, Bilderbergi pikaajalisel liikmel, kes rahastas Keiser Wilhelmi antropoloogiainstituudi asutamist, mis oli üks natside eugeenikaprogrammi eestvedaja.

Need seosed ei ole aga kuigi veenev tõestusmaterjal väidetele, et ühendust juhivad (või juhtisid) natsid.

3. Vabariiklased on nende käpa all

Ameerika Ühendriikide poliitiline aktivist Phyllis Schlafly väitis oma 1964. aastal ilmunud raamatus «A Choice, Not An Echo» («Valik, mitte kaja»), et Vabariiklikku Parteid kontrollivad Bilderbergi grupi rikkad ja mõjukad liikmed, kelle eesmärk on rajada ülemaailmne kommunism.

Lisaks süüdistas Schlafly ühendust korruptsioonis ja globalismis ning oli eriti vastu endisele USA välisministrile Henry Kissingerile, kes on pikalt olnud Bilderbergi oluline liige.

4. Bilderberg algatas Kosovo sõja

Mõned Serbia ametnikud on süüdistanud Bilderbergi gruppi Kosovo sõja alustamises, mis lõppes Slobodan Miloševići langusega.

2001. aastal Haagi sõjaväekohtule välja antud Miloševići süüdistati sõjakuritegudes ja Serbia etnilise puhastamise katses.

Vandenõuteoreetikud näevad kinnitusena Bilderbergi osalusest ühe miljardi dollari suurust välisabi osutamist Jugoslaaviale pärast Miloševići väljaandmist.

5. Reptiloidid

Bilderbergi üks häälekamaid kriitikuid on olnud vandenõuteoreetik David Icke, kes väidab, et ühendust – ja tegelikult kogu maailma – juhivad kujumuutvatest reptiloididest varijuhid.

Peale selle väidab endine Briti roheliste aktivist, et Bilderbergil on suur mõju ka Euroopa Liidu otsustele, mis on tema sõnul tsentraliseeritud bürokraatlik diktatuur.