Põhja-Korea Trumpile: Pariisi leppe hülgamine on isekas samm

Pyongyangi eilses avaldus märgiti, et Washingtoni samm on egoismi ja moraalse allakäigu tipp, lisades, et nii mõtlevad nad vaid ainult enda heaolule ja seda ülejäänud planeedi arvelt.

«USA isekas tegu ei too kaasa vaid tõsised tagajärgi keskkonnakaitse vallas tehtud rahvusvahelistele pingutustele, aga ohustab seeläbi ka teisi valdkondi,» vahendas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA välisministeeriumi pressiesindaja teadet.

Samuti ütles Pyongyang, et nagu Washingtoni kliimapoliitika, on ka Ühendriikide sammud Põhja-Korea tuumaprogrammi vastu läbimõtlematud ja ebamõistlikud.

Erinevalt USA-st on Põhja-Korea Pariisi leppe allkirjastanud, aga juba varemalt on riigi juhtkond välja kuulutanud sõja näiteks metsade lageraie vastu.

Põhja-Korea meediat jälgiva vabaühenduse NK News andmetel pooldavad Pyongyangi võimud ka taastuvenergia kasutamist, eriti hüdroenergiat.

Riigi pühendumisest kliimateemadele kirjutas Australia La Trobe ülikooli Põhja-Korea ekspert Benjamin Habib juba 2014. aastal, kaks aastat enne Pariisi leppe allkirjastamist.

Habibi sõnul järgib Põhja-Korea kõiki ÜRO kliimaalaseid konventsioone. See on ka loogiline, sest kliimamuudatuse korral on kõige haavatavamad just vaesemad riigid, näiteks on suri perioodil 1995-1999 näljahäda tõttu ligikaugu 2,5 miljonit põhjakorealast, vahendab CNN.