Saksamaal valmis keelatud raamatutest tempel

Kuigi see näeb välja nagu Ateena kohal kõrguv Akropol, ei ole Kesk-Saksamaal asuv tempel ehitatud marmorist, vaid raamatutest, mis on olnud või on praegugi keelatud. «Raamatute Parthenon» on keskne teos iga viie aasta järel Kesseli ülikoolilinnas toimuval kuulsal moodsa kunsti näitusel Documenta.

Argentina kunstniku Marta Minujini teos on protest kõikide tsensuurivormide vastu. 74-aastane popkunsti looja on nimetanud seda oma kõige poliitilisemaks tööks.

«Raamatute Parthenon» asub samas kohas, kus natsid 1933. aastal juudi soost ja marksistlike autorite raamatuid põletasid. 80 aastat hiljem valmistub kraana juurde kogunenud ehituskiivreid kandvate vabatahtlike meeskond installatsiooni köiteid lisama.

Mõne minuti pärast leiab 46 metallrestist moodustatud tulbas oma koha Aleksandr Solženitsõni «Esimeses ringis». Vene kirjaniku üllitis ühineb seal selliste teostega nagu piibel, «Saatanlikud värsid», «Tom Sawyeri seiklused» ja «Väike prints».

Konstruktsiooni katab 170 teose 100 000 eksemplari, millest igaüks on pakitud eraldi plastkotti, et kaitsta seda muutliku Saksamaa ilma eest.

«Taiesel on täpselt samad mõõdud, mis Parthenonil: pikkus 70 meetrit, laius 31 meetrit ja kõrgus 10 meetrit,» sõnas üks Documenta kuraatoritest Pierre Bal-Blanc.

Viide Vana-Kreekale ei ole juhuslik. 2012. aastal 905 000 huvilist kokku toonud Documenta toimub tänavu kahes linnas: Kasselis ja Ateenas. Alates 8. aprillist on Kreeka pealinn olnud üle ujutatud põrandaaluse kunsti näitustest, kontsertidest, filmidest ja etenduskunstist.

10. juunil naaseb rahas mõõdetavale edule imelikku ja teedrajavat kunsti eelistav Documenta oma sünnilinna, kus 17. septembrini võib näha 160 kunstniku töid.

Ettevalmistused «Raamatute Parthenoni» ehitamiseks algasid möödunud aastal, mil Minujin kutsus üles koguma kokku 100 000 raamatut. 19 Kasseli ülikooli tudengit aitasid keelatud raamatute nimekirja koostada, tudeerides kunstiajaloolase Florian Gassneri sõnul läbi ajavahemiku protestantlikust reformatsioonist kuni Lõuna-Aafrika apartheidini – kokku saadi 70 000 teost. Teoste valimine osutus kohati üsna keeruliseks.

«Kommunistlikul Ida-Saksamaal ei koostanud võimud keelatud raamatute nimekirja. Asi käis nii, et kui kirjanik soovis oma töö avaldada, sai järsku lihtsalt paber otsa,» selgitab Gassner. Lõpuks valisid Minujin ja Documenta meeskond välja 170 teost.

Kuid Saksamaa ehk kõige vastuolulisemat üllitist, mitmes riigis keelatud Adolf Hitleri «Mein Kampfi» Parthenonis ei leia. Raamatu ideoloogia sai aluseks natside liikumisele, mis nagu pornograafiagi on näituselt meelega kõrvale jäetud.

Samal ajal on mõned kunstieksperdid väitnud, et selle aasta Documenta keskne taies on ühe varasema töö koopia. 34 aastat tagasi lõi Minujin pärast Argentina hunta langust üsna samasuguse raamatuinstallatsiooni, millega mõistis hukka sõjaväelise diktatuuri kehtestatud tsensuuri.

Kasselis jätkab Minujin aga keelatud köidete kogumist kuni näituse sulgemiseni. Pärast seda jagatakse raamatud soovijate vahel laiali. Bal-Blanci sõnul on «Raamatute Parthenon» monumentaalne, kuid immateriaalne projekt. «See kaob sama kiiresti, kui tekkis,» ütles kuraator.