Ema ja Itaalia võimude hoiatustest ei piisanud

Itaalia politsei pidas Itaalia-Maroko topeltkodakondsusega 22-aastase Zaghba kinni Bologna lennujaamas mullu märtsis, kui ta oli teadaolevalt teel Türgi kaudu Süüriasse. Läbiotsimisel leiti tema telefonist äärmusrühmituse ISIS propagandat. Kindlate tõendite puudumise tõttu ei esitatud Zaghbale süüdistust. Itaalia politsei registreeris Zaghba aga potentsiaalse terroristina ning teavitas sellest oma kolleege teistes riikides.

«Me ei saa esitada inimesele süüdistust pelgalt seetõttu, et ta on vaadanud teatud internetilehekülgi,» selgitas Itaalia politseijuht Franco Gabrielli eile uudisteagentuuri AFP vahendusel ajakirjanikele.

Eilseks polnud selge, miks Itaalia võimude hoiatusest hoolimata ei jõudnud Zaghba Briti politsei ja julgeolekuasutuste huviorbiiti.

«Meil on selle kohta märge ja meie südametunnistus on puhas,» kinnitas Gabrielli, lisades, et ta mõistab oma Briti kolleege. «Kahtlusalused registreeritakse radikaliseerumisele vastuvõtlikena, kuid sellest ei loe kohe välja, kui ohtlikud nad võivad olla,» põhjendas politseijuht.

Marokos sündinud ja sealses Fezi ülikoolis informaatikat õppinud Zaghba sai Itaalia kodakondsuse tänu oma Bologna lähistel elavale itaallasest emale Valeria Collinale. Zaghba Marokos elavat isa on kirjeldatud kui vägivaldset meest, kes peksis regulaarselt Collinat. Viimane otsustas lõpuks lahkuda, kui sai teada mehe kavatsusest võtta teine naine.

«Ma ütlesin neile (politseile – toim), et ta (Zaghba – toim) kinni peetaks,» väitis Collina eile Itaalia meediale. «Ma olen hea kodanik ja itaallasest moslem, kes armastab oma riiki,» lisas islamikonvertiidist naine.

Ema arvates radikaliseerus poeg viimastel aastatel Londonis, kuhu ta asus kohaliku meedia andmetel elama poolteist aastat tagasi, töötades ühes restoranis. Collina sõnul võis tema poeg radikaliseeruda täitumata unistustega kaasnenud pettumuse tõttu. Äärmuslaste seltskond võis ema arvates pakkuda pojale kindlustunnet.

Politsei lasi Zaghba ja tema kaks kaasosalist maha laupäeval rünnaku ajal. Kahe teise ründaja nimed olid varasemast teada. Need olid 27-aastane Pakistanis sündinud Briti kodanik Khuram Butt ja temast kolm aastat vanem marokolane Rachid Redouane, kellel oli Iiri elamisluba. Mõlemad elasid Londoni lähistel.