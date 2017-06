Putin: ma ei ole naine, mul ei ole pahasid päevi

Stone on nimelt väntamas Vene riigipeast dokumentaalfilmi nimega «Intervjuud Putiniga» (The Putin Inverviews). Kahe aasta jooksul tehtud 4-osaline film läheb eetrisse kaabeltelevisioonis Showtime algusega 12. juunil.

Muuhulgas näidatakse filmis, kuidas Putin jõusaalis trenni teeb ja jäähokit mängib.

Kui jutt läks tema vastupidavusele - Putin on nimelt praegu 64-aastane - vastas riigipea: «Ma ei ole naine, niiet minul pahu päevi ei ole,» ütles ta, lisades siis, «ma ei taha sellega kedagi solvata, aga asjad lihtsalt on nii. On olemas teatud looduslikud tsüklid.»