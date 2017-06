Tooride «tugev ja stabiilne» buss läks kiirteel ümber

Buss sõnumiga «Parima Brexiti leppe saamiseks valige 8. juunil konservatiivid» kaldus maanteel M6 Lymmi ja Woolstoni vahel sõites külili.

Õnnetuses keegi viga ei saanud.

Leiboristide nõunik Faisal Rashid märkis: «Tundub, et selle bussiga juhtunu üritab meile midagi öelda. Ilmselgelt ei ole see ei tugev ega stabiilne ja sümboliseerib Theresa May ja tooride nõrka ja kõikuvat kampaaniat.»

Ka sotsiaalmeediakasutajad on jõudnud iroonilise juhtumi üle nalja heita.

Tooride «tugev ja stabiilne» buss läks tuules ümber, põhjustades M6-l avarii. Seejärel tuli Corbyni kampaaniaüritusel Birminghamis vikerkaar välja.

