Suurbritannias valitseb teadmatus homse ees

James astus pubist välja kümne paiku õhtul, et Londoni melus sigaretti nautida. Esmaspäeval teatas ta õde Melissa McMullan, et venna surnukeha tuvastati pärast laupäevast terroriakti taskust leitud pangakaardi järgi.

Kui Briti peaminister Theresa May ennetähtaegsed valimised välja kuulutas, ei osanud ta kuidagi ette näha, et kodukootud islamiterroristid muudavad valimiskampaania käiku ning tervishoiu, hariduse ja Brexiti asemel saavad peamisteks väitlusteemadeks terror, turvalisus ja kontroll.

Theresa May rünnakujärgsest sõnavõtust jäi Briti meediasse ringlema fraas «enough is enough» («aitab küll»), ta lubas iga hinna eest võidelda islamiterrorismiga, mis vähem kui nelja kuu jooksul on Londonis ja Manchesteris nõudnud 35 inimese elu, lisaks on rünnakutes haavata saanud enam kui 200 inimest.

Leiboristide karismaatiline liider Jeremy Corbin leidis üleeile, et May peaks tagasi astuma, sest just May siseministriks olemise ajal vähendatud eelarve tõttu on Suurbritannia haavatav.

Sõnad, millest Corbin hiljem taganes, kõlasid pärast tema parteikaaslasest Londoni linnapea avaldust, milles ta väitis, et seitsme aasta jooksul on pealinna politsei eelarve vähenenud 600 miljoni naela (umbes 690 miljonit eurot) võrra ja politseist on koondatud tuhandeid inimesi.

Tuld sai May ka konservatiivide ridadest, endise peaministri David Cameroni abi Steve Hiltoni hinnangul peaks May taanduma, mitte lootma uuesti valituks saada. Üleeilsetel kampaaniaüritustel võttis May sõna interneti- ja inimõiguste kohta, öeldes, et politsei peab saama suuremad õigused džihadistide jahtimiseks ja kinnipidamiseks ning kui inimõigusi kaitsvad seadused seda piiravad, tuleb need üle vaadata.

Muuhulgas lubab ta tagasi valituks saades pikendada kahtlustatavate kinnipidamise aega praeguselt 18 päevalt 28-le, pikemat vanglakaristust terrorismi eest, samuti anda võimudele loa kahtlustatavaid riigist välja saata ja nende liikumis piirata, kui nende süüdimõistmiseks tõendeid napib.

May üleeilsed sõnad ei ole jäänud vastuseta ei leiboristide ega ka liberaaldemokraatide poolt. Samuti on teda kritiseerinud inimõiguste ühendus Amnesty International, nimetades neid sõnu hooletuks.

Valimiskampaania viimased päevad ja tunnid saareriigis on iseäranis tulised, kuna kahe suure partei vahe BBC viimases küsitluses oli kaheksa protsenti: Theresa May juhitavad toorid said 44 ja Corbini leiboristid 36 protsenti häältest. Erinevalt Inglismaast ja Walesist eelistavad šotlased pigem kohalikku Šoti Rahvusparteid (SNP).

Londonis ringi liikudes näeb akendel ja hoovides peamiselt kahesuguseid silte, punased kirjadega «Vote Leibor» («Vali Leiboristid») ja siniseid «Vote Conservative» («Vali konservatiivid»), Walesi pealinnas Cardiffis aga hakkavad nende kõrval silma veel oranžid «Vote Lib Democrats» («Vali liberaalid) ja rohelised sildid «Plaid Cymru» (kohalik Walesi partei).

Enne suurt UEFA meistrite liiga finaalmängu eelmisel laupäeval korraldas Cardiffi kohalik telekanal Made in Cardiff debati, kus olid vastamisi väikese Bridgendi valimisringkonna euroskeptilise Briti Iseseisvuspartei (UKIP), Liberaalse Partei ja Plaid Cymru kandidaadid.

Väitlusteemasid oli kolm: haridus, tervishoid ja «suur B» ehk Brexit. Kuna kahe suure partei kandidaadid debatis ei osalenud, said tund aega oma väitlusoskust ja karismat demonstreerida mehed, kes kolme peale kokku on poliitikas olnud kolm aastat ja kaheksa kuud.