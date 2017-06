Comey kinnitas Trumpi palvet Flynni juurdlus lõpetada

«Ma loodan, et sa näed võimalust see sinnapaika jätta, Flynn rahule jätta. Ta on hea mees,» oli Trump talle öelnud 14. veebruaril Valge Maja Ovaalsaalis, kus nad kahekesi istusid.

«Minu arusaamist mööda soovis president, et me lõpetaksime uurimise Flynni suhtes seoses tema valeavaldustega detsembris toimunud jutuajamiste kohta Venemaa suursaadikuga,» rääkis Comey neljapäeval enne senati luurekomitee küsitlusele minekut.

Trump ütles Comey sõnul «ma vajan lojaalsust, ma ootan lojaalsust.»

«Mina ei liigutanud, rääkinud ega muutnud ühelgi moel oma näoilmet selle järgnenud piinliku vaikuse ajal,» lisas Comey.

USA president Donald Trump avaldas täna, et kavatseb uueks FBI direktoriks määrata endise justiitsministeeriumi peaprokuröri asetäitja Christopher A. Wray, kirjutas CNN.

Arvatakse, et uue FBI direktori nime avaldamine aitab Comey tunnistuselt tähelepanu kõrvale juhtida. Endiselt FBI direktorilt oodatakse Trumpi Venemaa-sidemete kohta plahvatuslike detailide avalikustamist.

Donald Trump vallandas Comey väidetavalt, sest ta ei tulnud vastu riigipea soovile, et FBI end Venemaa-teemalise juurdluse puhul vaos hoiaks.