USA justiitsministri jalgealune on tuliseks läinud

Nädala algul jõudsid ajakirjandusse teated selle kohta, et Sessionsile olevat ise välja pakkunud ameti mahapaneku. Lisaks annab täna Kongressi ees tunnistusi Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine peadirektor James Comey', kelle Trump ise vallandas.

Trump ei võtnud Sessionsi ettepanekut vastu ning kahe allika sõnul on nõunikud soovitanud vähemalt mõneks ajaks justiitsminister edasi ametisse jätta.

Allikate sõnul on nõunikud viimase kuu jooksul Trumpile rääkinud, et Sessionsi vallandamine tooks kaasa järjekordse poliitilise kriisi ning muudaks keerulisemaks administratsiooni võtmetähtsuse ametite jaoks sobivate isikute leidmise.

USA president Donald Trump ja justiitsminister Jeff Sessions möödunud kuu keskel Washingtonis. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/Scanpix

Veel Alabama senaatori ülesandeid täitev Jeff Sessions 2012. aastal koos Obamadega. Foto: LUKE SHARRETT/NYT/Scanpix

«Sellist nõu on talle antud, kuid ta võib otsustada sellega mitte arvestada,» teatas üks allikas.

Üks Valge Maja staažikas ametnik kinnitas Reutersile, et Trump ärgitas Sessionsi tööle jääma, kuid ainult seetõttu, et ta on parim variant.

USA justiitsministeeriumi pressiesindaja keeldus kuuldusi kommenteerimas.

Trump on mitmel korral jätnud oma nõunike soovitused kuulamata. Selle nädala algul teatas Trump, et Sessionsi juhitav justiitsministeerium käitus valesti, kui esitas ülemkohtule Trumpi reisikeelu lahjema, poliitiliselt korrektse versiooni.

Sessions ütles Trumpile, et on valmis tagasi astuma, kuid mitte reisikeelu tõttu, vaid seepärast, et ta oli end eemaldanud Trumpi ja Vene ametnike väidetavaid sidemeid uurivast föderaaljuurdlusest.

Endisest senaatorist Sessions oli üks esimesi kõrgeid vabariiklasi, kes avaldas presidendikandidaat Trumpile toetust ning mängis tema kampaanias olulist rolli.