USA saatkonnas Kiievis toimus plahvatus

«USA saatkonnas territooriumil Kiievis toimunud plahvatust käsitletakse terroriaktina,» kinnitas Kiievi politsei kõneisik Oksana Blištšik täna oma Facebooki-lehel. «Vigastatutest teateid pole,» lisas ta.

Politseile teatati täna öösel kell 00.05, et Kiievi kesklinnas asuvas saatkonnas kärgatas pomm.

«Uurijad on välja selgitanud, et tundmatu isik viskas tundmatu lõhkeseadme diplomaatilise esinduse territooriumile,» teatas politsei. Uurijad viibivad jätkuvalt sündmuskohal.

