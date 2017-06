Leedu: Moskva võib õppuste varjus tuua vägesid NATO idatiivale

Kaitseminister Raimundas Karoblis viibib Washingtonis, et teha lobitööd USA ametnike ja seadusandjate hulgas ja mõjutada neid toetama Balti riikide kaitse moderniseerimist Venemaast lähtuva ohu tõrjumiseks.

Minister ütles usutluses AFP-le, et on hoolimata president Donald Trumpi kriitikast NATO kohta siiski kindel USA toetuses alliansile ja selle eest väga tänulik.

Koroblis ütles, et Leedu soovib heidutusvõime suurendamiseks USA vägede alalist kohalolekut. «Euroopa vajab Ühendriikide kui kaitsesüsteemi kohalolekut ja juhtimist, aga teisalt usume, et ka Ühendriigid vajavad liitlasi.»

Balti riigid kardavad Kremli survet septembris peetavate hiiglaslike Vene sõjaväeõppuste Zapad 2017 näol.

«(Vene president Vladimir) Putinil võib tekkida soov NATO proovile panna ja parim piirkond katsetamiseks oleks tõenäoliselt Baltimaad,» ütles Karoblis Washingtonis USA sõjaväelastega kohtudes.

Leedu valitsuse hinnangul võtab Valgevenes läbi viidavatest õppustest osa 100 000 Vene sõdurit.

Vilnius kardab, et Putin jätab pärast operatsiooni lõppu suure osa sõduritest kohale, kus nad on soodsal positsioonil otse NATO riikide külje all.