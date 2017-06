NASA valis 12 inimest välja tulevaseks lennuks Marsile

«Teie olete meie hulgast parimad. Te saate Kuuni ja tagasi lennata ja võibolla saavad teist esimesed, kes lendavad Marsile,» ütles USA asepresident Mike Pence pidulikul tseremoonial peetud kõnes.

Pence lisas, et nii kaua kui ta mäletab, on ta eluaegne NASA fänn olnud. Ka kinnitas asepresident, et USA riigipea Donald Trumpi administratsioon on NASA õilsale missioonile pühendunud.

12 väljavalitu seas on kaks arsti, kirurg, kaks geoloogi, okeanograafiaspetsialist, elektrotehnikaprofessor, USA kosmosefirma SpaceX juhtkonnaliige, neli katselendurit ja tuumainsener. Kolm neist on lõpetanud Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) ja kolm sõjaväeakadeemia.

Astronaudihakatised läbivad alustuseks kaheaastase intensiivtreeningu Johnsoni kosmosekeskuses. Seejärel hakkavad nad koos 44 NASA tegevastronaudiga osalema kosmosemissioonidel.

Võimalike tulevate ülesannete hulka kuuluvad lennud Rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS), Kuu lähedale ning lõpuks NASA Orioni kosmosekapsliga Marsile.