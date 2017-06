Saksamaa andis tšetšeeni geile humanitaarviisa

Vene ajaleht Novaja Gazeta kirjutas selle aast märtsis, et tšetšeeni võimud on asunud riigis elavaid homoseksuaalseid mehi vangistama ja piinama. Väljaande info kohaselt on riigis vähemalt sada geid vahi alla võetud ning nende peredele antud soovitus nad perekonna au taastamiseks ise ära tappa.

Saksa välisministeerium kinnitas avalduses, et ühel juhul on viisa väljastatud ning isik sai üleeile Saksamaale tulla. «Oleme rõõmsad, et saame selliste erakordselt keeruliste juhtumite puhul oma abikäe ulatada,» teatas ministeeriumiametnik.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ärgitas mai algul Vene riigipead Vladimir Putinit Tšetšeeniast tulevaid teateid uurima ning riigis elavate geide ja lesbide turvalisust tagama.