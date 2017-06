KOHALIK VAADE. Läti keelas terroririski vähendamiseks taristuobjektide jäädvustamise

Otsus võeti vastu hoolimata asjaolust, et paljud neist objektidest asuvad keset linna ning turistidel on kombeks nende taustal selfisid teha. Rääkimata sellest, et need kohad on salvestatud ka Google Mapsi kaardirakendusse.

Läti julgeolekuasutuste soovitusel vastu võetud otsus on osa siseministeeriumi laiemast kavast vähendada terrorirünnaku riski kriitilise tähtsusega taristuobjektidel.

Keeld on murelikuks muutnud paljusid fotograafe, filmimehi ja juriste, kes nüüd sotsiaalmeedias selle üle nalja viskavad, pannes kahtluse alla seaduse tegeliku rakendamise ning küsides, kas tegu pole mitte inimese vabaduste piiramisega.

Näiteks tõstatas üks ajakirjanik Läti rahvusringhäälingu raadioeetris naljaga pooleks hüpoteetilise küsimuse, kas selle seaduse järgi on nüüd keelatud neid objekte ka savist voolida.

Probleeme tekitab ka asjaolu, et Läti seaduse järgi on kriitilise tähtsusega taristu väga lai mõiste. Selle all peetakse silmas peaaegu iga objekti, mis mängib ühiskonna toimimiseks tähtsat rolli, olgu siis tervishoiu, riigikaitse, majanduse või sotsiaalvallas.

Näiteks ei tohi nüüd ilma selleks enne luba taotlemata jäädvustada haiglate siseruume või Riia peatänaval asuvat peaministri töökohta. Teoreetiliselt on seaduse kaitse all ka pankade välisfassaadid. Inimeste informeerimiseks kavatsetakse üles panna spetsiaalsed keelumärgid.

Läti kaitsepolitsei, kelle haldusalasse terrorismivastane võitlus kuulub, selgitas uudisteagentuurile LETA, et seadus on mõeldud sellisteks juhtudeks, kui keegi paistab silma kriitilise tähtsusega taristuobjektide süstemaatilise jäädvustamisega. Nende hinnangul ei puuduta see möödaminnes klõpsu teinud turiste. Ajakirjanikud peaksid siiski hakkama taristuobjektide jäädvustamiseks luba taotlema.

«Julgeolekuasutuste ja teiste riikide kogemus näitab, et terrorirünnaku korraldajad jäädvustasid eelnevalt oma sihtmärgiks võetud objekte kas neid siis filmides ja pildistades või muud moodi,» põhjendas valitsus.

Palju küsimusi on aga endiselt vastuseta, näiteks kas jäädvustamisele on seatud ka kauguspiirangud ning kuidas ja millistel juhtudel seadusest kinni pidamist kontrollima hakatakse.

Läti rahvusringhäälingu teatel puudutavad muudatused ka kriisiolukordade jäädvustamist, mille alla käivad muuhulgas pommiähvardused ja pantvangide võtmine. Siinkohal tekib taas küsimus, kuidas filmimise ja pildistamise keeldu tegelikult rakendada, sest tavaliselt just sellistest olukordadest jõuab sotsiaalmeediasse sadu sündmuskohal tehtud kaadreid.

Üheks piirangute taustpõhjuseks võib aga pidada hiljutist vahejuhtumit, kus kaitsepolitsei pidas kinni Läti Raudtee kauaaegse töötaja, kes oli jäädvustanud mööda raudteed läbi Läti liikunud NATO sõjatehnikat.

Mullu 15. novembril teatas Läti julgeolekuteenistus kellestki kinnipeetust, kes oli tõenäoliselt edastanud salastatud informatsiooni ühele välisriigile. Praegu on Aleksandrs Krasnopjorovs kohtu all, sest raudtee turvakaameratega üles võetud kaadrid oli ta saatnud edasi isikule, keda arvatakse töötavat Vene valitsuse heaks. Järgmine kohtuistung peaks toimuma esmaspäeval.

Hoolimata seaduse laialivalguvast sõnastusest ja õhkujäävatest küsimustest kuulutati muudatused eile ametikult kehtivaks ja alates tänasest jälgitakse nende täitmist.