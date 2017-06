«Ta tuleb koju, ta tuleb koju, tuleb… Corbyn tuleb koju,» laulab rahvamass Londoni Union Chapeli ees.

Islingtoni linnaosas asuv Union Chapel mahutab 800 inimest, ent tundub, nagu oleks seal sees vähemalt kaks korda nii palju inimesi, ümber kabeli veelgi enam. Viimati suutis oma energiaga inimesi sedavõrd laadida Tony Blair (Briti leiboristist peaminister 1997–2007 – toim), ütleb leiboristide aktivist Liam.

«See on erakordne,» ütleb kabelivärava kõrvale aiale roninud keskealine mees. «Mitte midagi sellist pole ma varem näinud,» korrutab kiilaneva peaga mees, kes lubab tänu Brexitile Eesti e-residendiks hakata.

Tasuta kõrgharidus, 30 tundi lastehoidu nädalas, tervishoiu rahastuse suurendamine 30 miljardi naela võrra, raudtee ja energeetikatööstuse riigistamine on vaid osa Corbyni valimismanifestist, mille kogumaksumuseks hinnatakse sadu miljardeid naelu.

Kolmekümnele lähenev Liam usub, et kõike seda saab teha maksutõusudega, mis mõjutab tema sõnul vaid viit protsenti kõige rikkamat osa brittidest.

«Maksustame korporatsioone ja…» Selgitus jääb pooleli, sest Liam ühineb rahvahulgaga, kes karjub: «Toorid minema, leiboristid asemele! Toorid minema! Leiboristid asemele!»

Korda valvavad politseinikud on suutnud Union Chapeli sissesõidu tühjaks teha ja näevad vaeva, et üle piirete ronida püüdvaid inimesi takistada. Kõike seda saadab inglaslik viisakus, politsei korraldustele allutakse.

Corbyni kõrval kõlavad jutus veel USA demokraadi Bernie Sandersi ja sotsiaalteadlase Noam Chomsky nimed – kõiki neid liidab ideoloogia. Sanders on valimisnädalal Londonis ja pidas kõne, milles toetas avalikult Corbynit.

Liam kiidab järgmiseks Jezza (Jeremy Corbyni hüüdnimi – toim) tuumavastasust ja teatab, et vastupidiselt Blairile Corbyn sõda ei alustaks. «Ta hääletas nii esimese Lahesõja kui ka Iraagi sõja vastu,» seletab kähiseva häälega Liam ja puhub suust suitsu.

Tehnoloogiaärimehe asemel on aiale roninud hallineva pea ja prillidega mees, kes ütleb, et Corbyn annab lootust, mida on inimestele vaja. Kriitika kohta Corbyni poliitikate ja nende maksumuse aadressil ütlevad kõik, et see on pahatahtliku briti meedia väljamõeldis.

«Vaata, kõik suuremad ajalehed kuuluvad korporatsioonidele ja on ilmselgelt raha poole kaldu,» ütleb Liam.

Tema kõrval olev roosas särgis noormees räägib, kuidas tabloidleht Sun uhkustas mõni aasta tagasi sellega, et nemad otsustasid valimised. Toona võitis Tony Blair.

Prillidega mees võtab jutujärje üle ja seletab, kuidas Suurbritannia on lõhenenud sotsiaalselt, poliitiliselt, usuliselt ja kuidas 68-aastane veteranpoliitik Corbyn annab vähemalt usku, et lõhedest üle saada on võimalik.

Ja siis läheneb punane buss, mis on leiboristide juhti terve päeva mööda Suurbritanniat vedanud. Sissesõit on piiratud ja bussijuhi näost võib välja lugeda pinget, kui ta tööparteilastest vaevu poole meetri kauguselt mööda püüab manööverdada. Bussi peegli vahel ripub roheline oks. Ilmselt polnud see bussijuhil esimene napp manööver.

Hüüded «Corbyn! Corbyn! Corbyn!» vahelduvad lauluga «Oo Jeremy Cooorbyyn, ooo Jeremy Coorbyyn!». Vahepeal aia otsa tagasi roninud tehnoloogiaettevõtja ütleb naljatledes, et laule parteijuhist on liiga vähe. Hüüded vaheldumisi lauluga jätkuvad, kuni Jeremy Corbyn kaob uusgooti stiilis kirikusse, mida kasutakse nii üritusteks kui ka kodutute keskusena.