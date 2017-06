Comey süüdistas Trumpi valetamises

Ligemale kolm tundi tunnistusi andnud Comey sõnul oli vallandamise põhjuseks tema juhitud juurdlus, mille käigus uuritakse Trumpi kampaaniameeskonna väidetavaid sidemeid Venemaaga. Comey arvates ärritas uurimine Trumpi ja pani ta surve alla.

«Mind vallandati, et mingil moel muuta või püüda muuta viisi, kuidas Venemaa-juurdlust korraldati,» lausus Comey, kes aga ei vastanud küsimusele, kas tema arvates võiks Trumpi käitumist pidada õigusemõistmise takistamiseks. Teoreetiliselt võiks see olla piisav põhjus algatamaks presidendi tagandamist.

Comey sõnul peab selle üle otsustama eriprokurör Robert Muelleri juhitav käimasolev uurimine. «Ma olen kindel, et eriuurija püüab välja selgitada, missugune oli kavatsus ja kas see on rikkumine,» ütles Comey, viidates Muellerile, kes oli tema eelkäija FBI juhi ametis.

Comey süüdistas presidenti ja tema abisid tema ja FBI mustamises. «Need olid kõige ehtsamad valed. Mul on väga kahju, et FBI töötajad pidid neid kuulma,» lausus Comey. «FBI on aus. FBI on tugev. Ja FBI on ja jääb alati sõltumatuks,» lisas Comey.

Kui Comeylt küsiti, kas president püüdis peatada Comey juhitud Venemaa-juurdlust, vastas FBI endine juht: «Minu arusaamist mööda mitte, ei.»

Küll aga teatas Comey juba enne senati uurimiskomitee ette astumist kirjalikus avalduses, et veebruarikuisel kohtumisel Valges Majas olevat Trump tal soovitanud lõpetada juurdlus, mis puudutas Vene kontaktide pärast uurimise all olnud Trumpi julgeolekunõunikku Michael Flynni.

Comey sõnul nõudis Trump temalt nelja silma all toimunud kohtumisel lojaalsust. Samas väitis Comey senati uurimiskomitee ees, et ei kavatsenud riigipea juhiseid Flynni kohta täita. Trump vallandas lõpuks Flynni, tuues põhjuseks, et Flynn valetas oma kõneluste kohta Venemaa Ühendriikide suursaadiku Sergei Kisljakiga.

Trump teatas Valge Maja pressiesindaja Sarah Sandersi vahendusel, et pole kunagi FBI-l soovitanud kellegi, seal hulgas Flynni suhtes uurimist lõpetada. «Võin kindlalt öelda, et president pole valetaja,» ütles Sanders uudiseagentuuri AFP vahendusel.

Sandersi öeldut kinnitas ka Trumpi advokaat Marc Kasowitz, kes lükkas ümber Comey väite, nagu oleks Trump soovinud Flynni uurimise lõpetada. Kasowitz ütles, et Comeyt võib oodata ees kohus, kuna Comey tunnistas senati uurimiskomiteele, et lekitas avalikkusele memod vestluse kohta presidendiga. Comey sõnul tegi ta seda selleks, et asja asuks uurima eriprokurör.

«Me jätame selle asjasse puutuvate asutuste otsustada, kas neid lekkeid tuleks uurida koos kõigi nende teistega, mida juba praegu uuritakse,» lisas Kasowitz.

CV

James Comey

Sündinud 1960. aastal New Yorgis.

2003–2005 vabariiklasest presidendi George W. Bushi ajal USA asejustiitsminister.

2016. aastani kuulus Vabariiklaste Erakonda, pärast on jätkanud sõltumatuna.

2013–2017 Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor. Enamiku ajast töötas peadirektorina demokraadist Barack Obama presidentuuri ajal.

2017. aasta mais vallandas vabariiklasest president Donald Trump ta FBI juhi ametist, põhjendades otsust muu hulgas usalduse kaotusega.