Süürias sai USA juhitud liitlaste õhurünnakus surma 17 tsiviilisikut

"Raqqa linnale ja selle ümbrusele sooritatud õhurünnakus sai surma 17 tsiviilisikut," kinnitas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman.

Rahmani täpsustuse kohaselt tabas üks õhulöökidest Jazra linnajaos asuvat internetikohvikut, kus jättis elu enamik ohvritest.

Ühendriikide merejalaväelased pakuvad Süürias koalitsioonivägedele suurtükituge võitluses Islamiriigiga, kuid samas ei plaanita senist strateegiat muuta.

"Merejalaväelased pakuvad suurtükituge, et aidata meie partnerväel alistada ISIS," ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Eric Pahon teisipäeval Interfaxile vastuseks palvele kommenteerida USA merejalaväelaste osalemist pealetungil Islamiriigi keskusele Raqqas.

Pahon rõhutas samas, et USA senises strateegias ei ole siiski midagi muutunud ning et ameeriklastel on jätkuvalt nõuandev, abistav ja tuge pakkuv roll.

Ühendriikide koalitsioon teatas varasemas avalduses, et USA toetatud Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) pealetung äärmusrühmituse Islamiriik (IS) tugipunktile Raqqale on otsustavaks löögiks džihadistide vastu.

Süüria kurdide ja araablaste ühisüksus SDF alustas pealetungi Raqqale ja on idast linnapiiri ületanud, teatasid üksuse ametnikud teisipäeval.

USA koalitsioon toetab SDF-i üksusi Süürias õhurünnakute, instruktorite ja relvastusega.

Koalitsioon alustas õhurünnakuid IS-i vastu Süürias ja Iraagis 2014. aastal, pärast džihadistide kiiret pealetungi kummaski riigis.