Corbyn kutsus peaministrit üles ametist lahkuma

«Theresa May on kaotanud konservatiivide kohad, kaotanud hääled, kaotanud toetuse ja kaotanud usalduse. Ma arvaksin, et see on lahkumiseks piisav,» ütles Corbyn pärast tagasivalimist Islingtoni valimisringkonnas.

Peaminister vastas, et konservatiivid kavatsevad tagada riigile vajaliku stabiilsuse.

«Riik vajab stabiilsust ja mis iganes lõplikud tulemused ka poleks, Konservatiivne Partei tagab, et me saaksime täita oma kohuse see stabiilsus kindlustada,» ütles May pärast seda, kui selgus tema tagasivalimine Maidenheadi valimisringkonnas.

Häälte lugemine alles käib, kuid rahvusringhäälingu BBC reede varahommikul edastatud arvutuste kohaselt saavad konservatiivid 322 kohta ehk praegusest üheksa kohta vähem.

Tööpartei võtab seevastu 261 kohta ehk varasemast 29 kohta rohkem.