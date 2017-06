Video: ISISe terroristid ründavad Iraani parlamenti

Ilmselt ründajate poolt filmitud klipp näitab relvastatud mehi, samuti kedagi ülikonnas meest haavatud või surnuna maas lebamas.

Taustal käib relvatärin ning mehed kõnelevad araabia keeles. «Oo Jumal, tänan sind!» lausub üks. «Kas sa arvad, et me lahkume? Ei! Jumala tahtel me jääme siia.»

