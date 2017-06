Vene saadik: võime küsida Leedult hüvitist

Ministrit üllatas, et usutlus saadikuga ajalehes Litovski kurjer ilmus vähem kui nädal enne Leedu küüditatute mälestamise päeva.

«See on jabur avaldus – see teeb teatavas mõttes kurvaks ja tekitab pahameest, sest on tehtud küüditatute mälestuspäeva, okupatsiooni ja genotsiidi mälestuspäeva künnisel. Rääkida sellest pärast meie riigi üldtunnustatud okupeerimist, pärast iseseisvuse võtmist, pärast riigile ja rahvale tekitatud kahju, nimetada mingeid summasid – see teeb tõesti väga kurvaks,» sõnas minister BNSile.

Udaltsov ütles oma usutluses Litovski kurjerile, et mitte keegi Venemaa ametikandjatest ei hakka arutama küsimust NSV Liidu Leedule tekitatud kahjust, eriti veel okupatsiooni kontekstis.

Ta lausus, et Venemaal endal on õigus nõuda 72 miljardit dollarit nõukogudeaegsete investeeringute eest.