EL: nõrk läbirääkimispartner on Brexiti-kõnelustele halb

«Me vajame teovõimelist valitsust, kes suudaks läbi rääkida Suurbritannia lahkumise üle .... brittidel on vaja oma lahkumise üle läbi rääkida, kuid nõrga läbirääkimispartneriga on oht, et kõnelused on halvad mõlemale osapoolele,» ütles ELi eelarvevolinik Günther Oettinger Saksa raadiole.

May kuulutas ennetähtaegsed valimised välja valitsuse enamuse suurendamiseks ja Brexiti-kõnelustel läbirääkimispositsiooni tugevdamiseks, kuid jäi parlamendienamusest ilma ega saa ainult konservatiivide valitsust moodustada.

Oettinger kinnitas, et EL on Brexiti-kõnelusteks valmis, kuid järgmised tunnid või päevad näitavad, kas läbirääkimispartner saab üldse kõnelusi alustada, sest ilma valitsuseta ei saa läbirääkimisi pidada.