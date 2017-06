May: moodustan uue valitsuse Demokraatliku Unionistliku Partei toel

DUP juht Arlene Foster pole veel avalikult öelnud, kas erakond kavatseb moodustada konservatiividega mitteametliku liidu või läheb nendega valitsusse.

«Käisin just kuninganna juures ning moodustan nüüd valitsuse - sellise valitsuse, mis suudab tagada kindluse ja viia Suurbritannia edasi sellel meie riigi jaoks kriitilisel ajal,» lausus May pärast naasmist Buckinghami paleest, kus sai monarhilt loa moodustada uus valitsus.

May sõnul kavatseb ta kinni pidada ajakavast, mis näeb ette Brexiti-kõneluste algamise 19. juunil. Konservatiivne Partei ja DUP kavatsevad koos täita Brexiti lubaduse, rõhutas ta.

Oodatakse, et Foster hakkab läbirääkimistel nõudma järeleandmisi ning kõrgeid ametikohti.

Ootan pikisilmi koos töötamist meie DUP sõprade ja liitlastega, ütles May. «Meie kaks erakonda on nautinud tugevat suhet paljude aastate jooksul ning see annab mulle kindlust arvata, et suudame koos töötada kogu Ühendkuningriigi huvides,» lisas ta.

May kutsus esile eile toimunud erakorralised valimised lootuses, et suudab suurendada oma erakonna enamust parlamendis ja seeläbi oma kätt Brexiti-kõnelustel. Läks vastupidi ning partei jäi enamusest napilt ilma. See tähendab, et Konservatiivne Partei vajab enamuse saamiseks teiste erakondade abi. DUP on konservatiivide jaoks kõige tõenäolisem koalitsioonipartner.

Kinnitamata andmetel on kahel erakonnal 650-liikmelises parlamendis kokku 328 mandaati.

Arlene Foster. FOTO: CLODAGH KILCOYNE/REUTERS/Scanpix

Oodatakse, et Foster hakkab läbirääkimistel nõudma järeleandmisi ning kõrgeid ametikohti uues valitsuses vastutasuks kohtade eest, mida peaminister vajab parlamendis enamuse säilitamiseks.

Foster ütles täna, et Mayl on "raske" püsida peaministrina. «Kindlasti arvan, et nädalavahetusel võetakse kontakti, kuid minu hinnangul on liiga vara rääkida sellest, mida me teha kavatseme,« ütles DUP juht.