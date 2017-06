Kataloonia korraldab oktoobris iseseisvusreferendumi

«Inimestelt küsitakse, kas nad tahavad, et Kataloonia oleks iseseisev riik,» teatas Kataloonia juht Carles Puigdemont täna Barcelonas.

Kui enamik referendumil osalejaist hääletab ettepaneku poolt, siis alustavad Kataloonia võimud koheselt eraldumisprotseduure.

Hispaania keskvalitsus on referendumi korraldamise vastu ning on protsessi korduvalt ebaseaduslikuks kuulutanud, samale seisukohale on jõudnud ka riigi ülemkohus. Lisaks on Madrid rõhutanud, et referendumi tulemusi tunnustada ei kavatseta.

Hispaania valitsuse pressiesindaja teatel reageerivad võimud igasugustele ülesastumistele riigi õigussüsteemi vastu.

Jõukas Kataloonias elab 7,5 miljonit inimest ning rahvaküsitluste järgi neil lahkulöömise suhtes ühist seisukohta ei ole: selle vastu on 48,5 protsenti küsitletutest ja pool 44,3 protsenti. Referendumi korraldamist toetab jällegi peaaegu kolmveerand katalaanidest.

2014. aastal korraldati Kataloonias toonase presidendi Artur Masi eestvedamisel mittesiduv referendum. 6,3 miljonist hääleõiguslikust katalaanist käis valimas vaid 2,3 miljonit, kuid nende hulgast toetas iseseisvumist 80 protsenti.