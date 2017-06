Trump: USA on pühendunud NATO 5. artiklile kollektiivkaitsest

"Ma seon USA artikliga viis. Kindlasti oleme olemas, et kaitsta," ütles Trump ajakirjanikele.

USA president šokeeris NATO liikmesriikide liidreid 25. mail Brüsselis, kui ta ei kinnitanud alliansi tippkohtumisel otseselt panustamist ühiskaitsesse, vaid sarjas liitlasi, et need ei maksa piisavalt palju alliansi eelarvesse.

Väljaande Politico andmetel lisasid Trumpi kaitse- ja julgeolekunõunikud ühiskaitsesse panustamise lubaduse tema kõnesse, kuid president jättis selle välja ütlemata.

Trump andis reedel lubaduse ühisel pressikonverentsil Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega.

USA president märkis, et tema surve alliansi liikmetele on hakanud mõjuma.

Trumpi sõnul on ta tegutsenud selles suunas, et tugevdada NATO-t "suurema vastutustunde ja koormuse jagamise kaudu liikmesriikide vahel".

"Meie tegevuse tõttu on hakanud raha voolama NATO-sse. Teised riigid on hakanud mõistma, et on aeg maksta. Ja nad teevad seda. Väga uhke selle fakti üle," ütles Trump.

"Kuna üheskoos suudame me seista vastu ühistele julgeolekuväljakutsetele, millega maailm silmitsi seisab," lisas ta.