Rootsi pagulaskeskuse ründajad said väljaõppe Venemaal

5. jaanuaris pagulaskeskuses toimunud pommiplahvatuses sai tõsiselt vigastada üks asutuse töötaja. Kaks kuud varem, 11. novembril korraldasid samad mehed rünnaku kohvikule Syndikalistiskt Forum Kafe. Tuntud vasakäärmuslaste kogunemiskoha ees plahvatanud pommirünnakus keegi vigastada ei saanud.

Lisaks leiti lõhkekeha ka 25. jaanuaris ühe ajutise migrantide majutusasutuse territooriumilt, kuid see ei plahvatanud.

«Tegu on väga tõsiste kuritegudega. Meie hinnangul olid need ka poliitiliselt motiveeritud,» märkis prokurör Mats Ljungqvist.

Kõigil süüalustel oli väidetavalt sidemeid Põhjamaade Vastupanuliikumisega - Rootsi, Soome, Norra ja Taani neonatside võrgustik -, kuid otseselt selle organisatsiooni liikmed nad ei olnud.

«Pigem on meile tulnud vihjeid, et nad ei olnud rahul Vastupanuliikumise juhtfiguuridega, kes keeldusid nende vägivallategudega kaasa minemast,» ütles Ljungqvist.

«Lisaks on praeguseks ilmnenud, et kaks neist said vahetult enne rünnakute korraldamist Venemaal sõjalist väljaõpet.»

Rootsi terrorismieksperdi Magnus Ranstorpi sõnul tuleks nende tegevust käsitleda terrorismikuriteona.

«Üldplaanis on tegu terrorirünnakuga. See oli süstemaatiline tegutsemine, mille eesmärk oli külvata inimestes hirmu. Kahjuks ei ole see aga nii,» ütles ta uudisteagentuurile STT.

Eile Göteburgis toimunud kohtuistungil süüdistati ühte plahvatuste korraldajatest kavastetud mõrvas, teist avaliku ruumi ohtu seadmises ja kolmandat katses seda teha.