Riigipöörde kavatsuse üle nalja visanud saksa kaitseväelane võib minna vangi

«Mul kõrini olukorrast, kus kahe segase inimese tõttu on kahtluse alla seatud kõigi 200 000 sõduri usaldusväärsus. Minu silmis on kaitseminister kogu oma tõsiseltvõetavuse kaotanud - me peame sellega tegelema või siis korraldama putši,» teatas Bildi andmetel üks 12. mail Baierimaal toimunud ÜRO missiooni seminaril osalenud kaitseväelastest.

Kolonelleitnandit oli ärritanud von der Leyeni avaldus, kus ta vihjas, et kaitseväelastel on suhtumise probleemid. Saksa meedia sõnul oli see solvanud toona mitmeid sõjaväelasi.

Kaitseministri kriitika oli seotud hiljuti ilmsiks tulnud asjaoluga, et kaks saksa kaitseväelast koos ühe tsiviilisikuga olid kavandanud rändekriisist motiveeritud rünnakut.

Asi sai alguse aprillis, kui uurijad paljastasid, et kaitseväelane France Albrecht oli teeselnud, et ta on Süüria põgenik ning sai ka Saksa riigilt asüüli, hoolimata sellest, et ta ei räägi sõnagi araabia keelt.

Kolmiku põhjendus rünnak korraldada, seisesgi selles, et nende hinnangul on Saksamaal asüülisaamine liiga lihtne.

Spiegel teatas eile, et Saksa kaitsevägi on avalduse teinud kolonelleitnandi kohtusse kaevanud, süüdistades teda kuriteole õhutamises.

Kaitseväelase enda sõnul oli riigipöörde üleskutse aga irooniline liialdus ning peale selle väljaütlemist olid kõik ruumis viibinud naernud.

Vahejuhtum jõudis sellest hoolimata Saksa sõjaväe vastuluureteenistuse (MAD) lauale ja ülekuulati ka kõik üritusel osalenud.

Bonni prokuratuuril tuleb nüüd otsustada, kas avada kolonelleitnandi suhtes uurimine. Kui ta süüdi mõistetakse, võib see tähendada vanglakaristust, rahatrahvi ja Bundeswehrist väljaviskamist.