Põlissoomlaste uueks liidriks valiti Jussi Halla-aho

Ta võitis esimehe valimiste esimeses voorus, kogudes 949 häält. Soome Euroopa-, kultuuri- ja spordiminister Sampo Terho sai 629 häält.

46-aastane Halla-aho on filosoofia doktor, kes sai 2014. aastal Euroopa Parlamendi saadikuks. Enne seda valiti ta 2011. aastal Soome parlamenti.

Ta vahetab partei esimehe kohal välja välisministri Timo Soini, kes juhtis põlissoomlasi 10 aastat.

Peaminister Juha Sipilä kutsus valitsuspartnerid esmaspäeva hommikuks kõnelustele, et arutada valitsuskoostööd ja kuulda Põlissoomlaste uue esimehe seisukohti. Koalitsioonivalitsuse kaks ülejäänud osapoolt on kinnitanud, et valitsusprogrammis muudatusi ei tehta.

Halla-aho saamine parteijuhiks võib tähistada muutust Põlissoomlaste jaoks, kes pehmendasid oma EL-i vastasust ja distantseerusid parempopulistlikest parteidest Euroopas. See küll vähendas nende populaarsust, kuid võimaldas ühineda 2015. aastal valitsusega.

Halla-aho mõisteti 2012. aastal süüdi rassistlike ja moslemivastaste avalduste tegemises oma blogis. Teda trahviti 400 euroga.

Soini avaldas soovi jätkata välisministrina ka pärast partei esimehe kohalt lahkumist.

Soini esines täna hüvastijätukõnega, öeldes, et andis kõik, mis tal anda oli, ja sai ka palju vastu.