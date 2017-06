May kaks tippnõuniku astusid tagasi

Konservatiivide kõrged liikmed olid väidetavalt seadnud Nick Timothy ja Fiona Hilli lahkumise tingimuseks May peaministriks jäämisele.

Fiona Hill. FOTO: Stefan Rousseau/PA Wire/PA Images/Scanpix

Tegemist on aga tõsise hoobiga Mayle, kes oli suuresti toetunud nende nõuannetele ja abile juba alates oma eelmisest ametist siseministrina.

Timothy ütles, et ta astus tagasi eile pärast lõplike valimistulemuste selgumist, ning võttis vastutuse konservatiivide valimismanifesti eest.

«Mitterahuldava tulemuse põhjus ei olnud toetuse puudumine Theresa Mayle ja konservatiividele, vaid ootamatu toetuse tõus leiboristidele,» kirjutas Timothy veebiküljel ConservativeHome.

Võimuerakonna kõneisik kinnitas täna ka Hilli tagasiastumist.

Timothyt ja Hilli oli süüdistatud «toksilise õhkkonna» loomises Downing Streetil.

May endine kommunikatsioonijuht Katie Perrior oli varem kirjeldanud kohutavat õhkkonda kohtumistel, kus May kaks nõuandjat osalesid. Tema sõnul ei näidanud nood mingit austust teiste kaastöötajate ega isegi ministrite vastu.

Timothyt süüdistati laialdaselt sotsiaalhoolekande plaani eest, millest May oli sunnitud keset valimiskampaaniat taganema seoses märkidega, et see võib kukutada partei toetust.

Hill oli aga saanud vaenlasi oma stiili pärast tekitada vastasseis igaühega, kaasa arvatud ministrid ja ajakirjanikud, kes ei tundunud tema ülemuse suhtes lojaalsed olema.

May väljakuulutatud erakorraliste valimiste tulemusel kaotasid konservatiivid parlamendienamuse ning vajavad nüüd valituse moodustamiseks teiste erakondade tuge.

Tõenäoliselt moodustatakse ühisvalitsus konservatiivsete vaadetega Põhja-Iirimaa Unionistide Parteiga, kes said üldvalimistel 10 parlamendikohta.