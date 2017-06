Kes on Põhja-Iiri unionistid, kellega May uut valitsust plaanib?

DUP esindab vaid Põhja-Iirimaad

DUPi saab valida vaid Põhja-Iirimaal, seega pole paljud sellest parteist ka kuulnud.

DUP tähendab lahtikirjutatult Demokraatlik Unionistide Partei

Erakond loodi 1971. aastal. Unionistideks kutsuvad nad end seetõttu, et erakonna liikmed pooldavad Põhja-Iirimaa kuulumist Suurbritannia, mitte Iiri Vabariigi koosseisu.

Tegemist on suuruselt viienda parteiga parlamendis

DUP võitis üleeilsetel valimistel 10 parlamendikohta. See on kaks kohta rohkem, kui viimastel valimistel enne seda - seega tegid nad hea tulemuse.

DUP toetab Brexitit

Erakond toetab Suurbritannia lahkulöömist Euroopa Liidust, olles selles osas samal lainel May Konservatiivse Parteiga.

DUPi mureks on siiski, mis muutub seetõttu piiril Iiri Vabariigiga, mis on ainus Suurbritannia maapiir riigiga, mis kuulub Euroopa Liitu.

Vastuolulised seisukohad

DUPi maine on pooldada tugevalt konservatiivseid vaateid.

Nad ei poolda samasooliste abielu ning on võidelnud selle eest, et hoolimata sellest, et mujual Suurbritannias on see seadustatud, poleks Põhja-Iirimaal geidel võimalik abiellu astuda.

Šotimaa konservatiivse partei liidri Ruth Davidsoni sõnul, kes on avalikult gei, oli peaminister May talle siiski kinnitanud, et samasooliste paaride õigused ülejäänud Suurbritannias DUPi võimaliku valitsusse saamisega ei muutu.

DUPi jaoks on erisuhe konservatiividega samuti hea uudis

Kahe partei lähenemine pole kasulik vaid Theresa Mayle, aga ka DUPile, kes soovib sellest samuti võimalikult palju kasu lõigata.

Nende lootus on selle abil Põhja-Iirimaa huvid Suurbritaanias rohkem esiplaanile.