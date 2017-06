Süüria armee on hõivanud ISISelt viiendiku tähtsast kõrbepiirkonnast

Kõrbepiirkond, mida kutsutakse Badiyaks, hõlmab umbes 90 000 ruutkilomeetri suuruse territooriumi Süüria keskosast Iraagi ja Jordaania piirini.

Alates 2015. aastast on Badiya olnud suuresti ISIS kontrolli all, kuid Süüria relvajõud on sellest mitu kuud tükke haaranud.

Eile jõudsid nad esimest korda kahe aasta jooksul Süüria idapiirile Iraagiga.

«Koostöös meie liitlasega on meie üksused hõivanud suure hulga piirkondi ja strateegilisi positsioone Badiyas, mis hõlmavad 20 000 ruutkilomeetri suurust ala,» ütles Süüria keskväejuhatus täna avalduses.

«See tähtis saavutus tähistab strateegilist muutust võitluses terrorismi vastu ning stardiplatvormi sõjaliste operatsioonide laiendamiseks Badiyas ja mööda piiri Iraagiga,» lisati avalduses.