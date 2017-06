Prantsuse valimistel ennustatakse suurt edu Macroni erakonnale

Mitmete uuringute järgi on toetus Macroni parteile umbes 30 protsenti, mis tagaks erakonnale 11. juunil toimuva esimese ja 18. juunil toimuva parlamendivalimiste teise vooru järel parlamendis enamuse. Vabariiklastele prognoositakse 23 ja Marine Le Peni erakonnale Rahvusrinne 17 toetusprotsenti.

Macroni erakond võib mõnede küsitluste andmeil koguda 577-liikmelises parlamendis koguni kuni 400 saadikukohta. Taoline tulemus muudaks oluliselt riigi senist poliitmaastikku.

Reedel oli Prantsuse erakondade jaoks viimane lubatud kampaaniapäev. Erakonna Vabariiklased liige, peaminister Édouard Philippe ärgitas valijaid toetama uue presidendi parteid.

"Küsimus, millele Prantsuse rahvas peab pühapäeval vastuse leidma, on järgnev: kas nad tahavad anda presidendile ja valitsusele piisava enamuse, et alustada tööd riigi ümberpööramiseks?" sõnas valitsusjuht intervjuus raadiokanalile Europe 1.

Kui REM saavutab parlamendis enamuse, siis võib see osutuda Prantsusmaale kahjulikuks, kurtis aga peaministri erakond. "Ma ei usu, et see oleks järgmise viie aasta jooksul demokraatlikule debatile kasulik," sõnas Vabariiklaste esikandidaat valimistel François Baroin.

7. mail presidendiametisse astunud Macroni eesmärk on saavutada parlamendis REM-i ja tema tsentristidest liitlaste enamus, mis võimaldaks tal reformiplaanid teoks teha.