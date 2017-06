Soome valitsuskoalitsioon kõigub

Halla-aho saamine Põlissoomlaste partei etteotsa on algatanud tulise arutelu, milline on Põlissoomlaste roll valitsuses ja kas praegune koalitsioon üldse saab jätkuda.

Soome peaminister Sipilä on esmaspäevaks kokku kutsunud kõigi erakondade juhid, et küsimust arutada valitsuskoalitsiooni võimalikke tulevikuväljavaateid ja kuulata Halla-aho seisukohad.

Sipilä ütles kommentaaris rahvusringhäälingule, et Soome Keskerakonna ja Halla-aho väärtused on teravas vastuolus ning tema hinnangul on vaja muuta teatud ministrikohtade jagunemist kolme partei vahel.

Valimiskampaania ajal Põlissoomlaste juhiks kuulutas Halla-aho, et Soini jätkamist välisministrina ta lubada ei saa, sest see õõnestaks uue parteijuhi autoriteeti.

«Põlissoomlaste partei on nüüd täiesti uus partei koos uute seisukohtadega,» lausus Sipilä.

Rahandusministri ja Soome Rahvusliku Koonderakonna juhi Petteri Orpo sõnul kaaluvad nad tõsiselt, kas valitsusse edasijääda, kui koalitsioonipartneriks on Halla-aho juhitud Põlissoomlased.

«Küsimus on põhimõtetes, millel meie valitsuse programm baseerus,» sõnas ta.

Halla-aho võit on tagajalgadele ajanud opositsiooniparteid. Vasakliidu juht Li Andersson tegi Twitteris üleskutse korraldada uued parlamendivalimised.

Rootsi Rahvapartei juhi sõnul on ta valmis koalitsiooniläbirääkimisteks, kui Põlissoomlased peaks valitsusest lahkuma.

Keskerakond ja Koonderakond peaksid parlamendienamuse saavutamiseks kaasama nii Rootsi Rahvapartei kui ka kristlikud demokraadid.