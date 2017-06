Pantvang osutus sidumismängude austajaks

Ligi kuus tundi hiljem õnnestus politsei auto asukoht kindlaks teha. Politsei kohale saabudes selgus, et auto oli pargitud sadomado stuudio ette. Asutusse sisse astudes viibisid seal 54-aastane autoomanik ja 48-aastane naine.

Pärast küsitlemist ilmnes, et tegu polnud siiski pantvangi võtmisega. Mees ise oli palunud stuudios töötavat dominanti, et too ta kinniseoks.