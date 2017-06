Kosovo valib taas parlamenti

Lahendamist vajavad piirilepe Montenegroga, mis sai saatuslikuks eelmisele valitsusele ja kõneluste jätkamine Serbiaga, mis ei ole nõustunud tunnustama Kosovot iseseisva riigina.

Valimised peetakse aasta enne tähtaega, sest peaminister Isa Mustafa valitsus kaotas usaldushääletuse.

Tegemist on kokku kolmandate parlamendivalimistega väikeriigis alates iseseisvuse ühepoolset väljakuulutamist 2008. aastal.

Üheks favoriidiks valitsusjuhi positsioonile on Kosovo Demokraatliku Partei (PDK) koalitsiooni kandidaat Ramush Haradinaj, keda Serbia süüdistab sõjakuritegudes. Ekspeaminister Haradinaj koalitsioon on saanud hüüdnimeks sõjatiiva koalitsioon, kuna selle ridades on mitmed endise Kosovo Vabastusarmee (KLA) liikmed.

Kosovo Vabastusarmee endine komandör Haradinaj on rahvusvahelises kriminaaltribunalis juba õigeks mõistetud. Siis süüdistati teda 1998. aasta sõjakuritegudes.

Samuti kandideerib Kosovo peaministriks lahkuv rahandusminister Avdullah Hoti, kes kandideerib ELi pooldava platvormi alusel ja on lubanud tegeleda riigis lokkava korruptsiooni vastu.

Samuti pürgib valitsusjuhiks endine tudengimeeleavalduste ja erakonna Vetevendosje liider Albin Kurti.

Valimiskampaania kestis 10 päeva. Selle aja jooksul püüdsid 19 erakonda, viis valimisliitu ja kaks kodanikualgatust võita 1,8 miljoni valija toetuse. Parlamendis on 120 kohta, millest 20 on reserveeritud serblastele ja teistele vähemustele.

Balkani väikeriigis on töötusemäär ametlikult 27,5 protsenti ning pool Kosovo elanikkonnast on alla 30-aasta vanad, kes on asunud ka massiliselt riigist lahkuma.