Kaart: milliste riikide elanikud tahavad kõige rohkem migreeruda?

/ RFERL

Kaardilt on näha, et kõige suurem soov oma koduriigist ära kolida on Sahara-taguste riikide elanikel, aga ka nendes Euroopa riikides, mis Euroopa Liitu ei kuulu.

Esikolmiku hulka mahuvad ka Ladina Ameerikas ja Kariibidel elavad inimesed.

Riigiti tahavad enim migreeruda Sierra Leone, Haiti, Albaania, Libeeria ja Kongo elanikud.

Kõige ihaldusväärsemaks sihtriigiks on ülekaalukalt USA. Teiselt kohalt leiab Saksamaa ja kolmandalt Kanada.