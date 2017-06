Põlissoomlaste juhivahetus kõigutab valitsust

46-aastane Halla-aho on filosoofia doktor, kes on varem töötanud Soome parlamendisaadikuna ning valiti 2014. aastal Euroopa Parlamenti.

Erakonna esimehe kohal vahetab ta välja erakonda 20 aastat juhtinud välisminister Timo Soini, kes uuesti esimeheks ei kandideerinud. Kuigi Soini on avaldanud soovi jätkata välisministrina, ütles Halla-aho valimiskampaania ajal, et Soini jätkamist välisministrina ta lubada ei saa, kuna see õõnestaks uue parteijuhi autoriteeti.

Halla-aho saamine parteijuhiks ei pruugi tähistada muudatust üksnes Põlissoomlaste jaoks. Koos Keskerakonna ja Koonderakonnaga valitsuskoalitsiooni kuuluva Põlissoomlaste uue esimehe kohta kuuldus nädalavahetusel kriitikat ka valitsusliidust.

Näiteks on viidatud Halla-aho väljaütlemistele seoses immigratsiooniga. 2012. aastal mõisteti Halla-aho süüdi rassistlike ja moslemivastaste avalduste tegemise pärast oma blogis ning teda trahviti 400 euroga.

Nädalavahetusel kirjutas põhjanaabrite meedia, et Halla-aho saamine Põlissoomlaste uueks parteijuhiks on seadnud kahtluse alla senise võimukoalitsiooni jätkamise. Keskerakondlasest peaminister Juha Sipilä kutsus valitsuspartnerid täna hommikuks kõnelustele.

Sipilä ütles kommentaaris rahvusringhäälingule, et Keskerakonna ja Halla-aho väärtused on teravas vastuolus ja tema hinnangul on vaja muuta teatud ministrikohtade jagunemist kolme partei vahel. «Põlissoomlaste partei on nüüd täiesti uus partei koos uute seisukohtadega,» lausus Sipilä.

Rahandusminister Petteri Orpo teatas, et tema juhitav Koonderakond kaalub tõsiselt, kas jääda valitsusse edasi. «Küsimus on põhimõtetes, millel meie valitsuse programm põhines,» sõnas ta.

Opositsiooniline Vasakliit kutsus üles korraldama erakorralisi parlamendivalimisi. Nendega koos samuti opositsiooni kuuluv Rootsi Rahvapartei avaldas aga valmisolekut koalitsiooniläbirääkimisteks, kui Põlissoomlased peaksid valitsusest lahkuma.

Keskerakonna, Koonderakonna ja Rootsi Rahvapartei häälest jääks parlamendienamusest ikkagi puudu. Spekuleeritud on veel ka kristlike demokraatide kaasamisega.