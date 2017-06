Trump tembeldas Comey lekitajast argpüksiks

«Usun, et James Comey lekked kujunevad palju kaalukamaks, kui on kunagi võimalikuks peetud,» kirjutas Trump täna hommikul Twitteris. «Täiesti ebaseaduslik? Väga argpükslik!»

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017

Comey sõnul palus ta memosid vestlustest Trumpiga vahendada Columbia ülikooli õigusosakonnas töötaval sõbral.

Comey langetas otsuse memod lekitada mõned päevad pärast vallandamist 9. mail. Vallandamine leidis aset ajal, mil pinged ümbritsesid FBI juurdlust Venemaa püüdlustesse mõjutada 2016. aasta USA presidendivalimisi.

Lekitamise tingis Trumpi säuts 12. mail, milles riigipea hoiatas, et Comey lootku parem, et nende vestlustest pole ühtegi lindistust enne, kui ta hakkab meediale lekitama.

«Ärkasin esmaspäeva öösel keset ööd üles, sest mulle polnud algselt koitnudki, et võib olla kinnitavaid asjaolusid, lindistusi,» ütles FBI eksdirektor. «Otsustasin, et ma pean selle avalikusele kättesaadavaks tegema.»

«Ma ei teinud seda mitmel põhjusel isiklikult,» ütles Comey senati luurekomisjonile.

«Kuid palusin tal (sõbral) seda teha, sest arvasin, et see võib esile kutsuda eriprokuröri ametissemääramise,» kes hakkaks uurima Trumpi valimiskampaania võimaliku kokkumängu Venemaaga 2016. aasta presidendivalimistel.

Päevaleht New York Times avaldas Comey memosid kajastanud uudise 16. mail. Järgmisel päeval määrati juurdlust juhtima eriprokurör Robert Mueller.

Comey andis neljapäeval pea kolm tundi ütlusi senati õiguskomiteele.

Comey laiendas istungil kolmapäeval istungi eel tehtud kirjalikku avaldust, milles ütles, et president nõudis talt Valges Majas toimunud õhtusöögil lojaalsust ning tahtis, et ta ei tegeleks enam FBI juurdlusega, milles uuritakse endise rahvusliku julgeolekunõuniku Michael Flynni sidemeid Venemaaga.

«Minu hinnangul oli minu vallandamise põhjuseks Venemaa-juurdlus,» lausus Comey neljapäeval.

«Mind vallandati, et mingil moel muuta või püüda muuta viisi, kuidas Venemaa-juurdlust läbi viidi. See on väga suur asi,» lausus ta.

Comey andis mõista, et küsimusele, kas Trumpi käitumine on võrdväärne õigusemõistmise takistamisega, peab vastama eriprokurör Robert Muelleri juhitud juurdlus. Õigusemõistmise takistamine on kriminaalkorras karistatav ning võib viia presidendi tagandamiseni.

FBI eksdirektor kinnitas ütlusi andes, et Trump isiklikult ei ole uurimise all.

Trump ütles aga sel reedel, et Comey tunnistus senatikomitees vabastas ta täielikult ja lõplikult süüst.