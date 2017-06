Briti valimisrulett tõi küsimärgi lahutuskõneluste kohale

May juhitav Konservatiivne Erakond võitis küll valimised, kuid kaotas parlamendis kohti opositsioonilisele Tööparteile ja jäi parlamendi alamkojas ilma ka senisest enamusest, mis võimaldas neil üksinda valitseda.

Kuigi nädalavahetusel jõuti teatada juba tooride ja Põhja-Iirimaa Unionistide Partei valitsuskokkuleppest, täpsustasid mõlemad erakonnad hiljem, et lõplikust kokkuleppest on veel vara rääkida ja läbirääkimisi jätkatakse alanud nädalal.

Nädalavahetusel tuli May hüljanud konservatiive veel juurde. Oma tagasiastumisest teatasid kaks May peamist nõuandjat Nick Timothy ja Fiona Hill.

Tooride positsioonide nõrgenemine tõi kaasa ka arutelu selle üle, mis saab lahkumisläbirääkimistest ELiga. Mitu kommentaatorit spekuleeris, et May varem lubatud nn karm Brexit asendub nüüd leebe Brexitiga. Lihtsustatult tähendaks esimene kõigi sidemete läbilõikamist, teine aga mitte. Näiteks võivad britid Norra eeskujul teoreetiliselt jätkata ühisturul ka EList välja astudes.

Pärast valimistulemuste selgumist teatas EL reedel, et lahutuskõnelused Londoniga ei pruugi alata varem kokku lepitud 19. juunist. «Me ei tea, millal Brexiti läbirääkimised algavad,» ütles Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, kes hoiatas, et ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimised võivad lõppeda ka kokkuleppeta.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker aga ütles, et ühendus on valmis alustama Londoniga läbirääkimisi kindlaks määratud ajal. «Me ootame külalisi Londonist,» lisas Juncker veebiportaali EUobserver vahendusel.

ELi pealäbirääkija Brexiti-kõnelustel Michel Barnier aga ütles, et läbirääkimisi tuleks alustada, kui Ühendkuningriik on valmis.

Euroopa Parlamendi esindajate kommentaarid olid reljeefsemad. Sotside liider Gianni Pittella kutsus Mayd tagasi astuma, öeldes, et tal puudub usaldusväärsus nii kodumaal kui ka Euroopas. Konservatiivse Euroopa Rahvapartei sakslasest liidri Manfred Weberi sõnul tekitas May valimisi välja kuulutades aga kaose.

Kuigi May lubas telefonikõnes Merkelile alustada läbirääkimisi kokkulepitud ajal, jättis Briti peaministri esindaja avaldus võimaluse seda lubadust mitmeti tõlgendada.

«Peaminister kinnitas oma kavatsust, et Brexiti-kõnelused algaksid planeeritult järgmise paari nädala jooksul,» teatas kõneisik. Selline sõnastus viitab võimalusele, et kokku lepitud 19. juuni tähtajast siiski kinni ei peeta.

Kõneisiku sõnul ütles May Merkelile veel, et kokkulepet kodanike õiguste kohta soovitakse võimalikult varakult. «Me otsime vastastikust kokkulepet ELi kodanike ja välismaal elavate Briti kodanike kohta võimalikult varajases staadiumis,» seisis Downing Streeti pressiesindaja avalduses.

Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õigused ja teistes ELi liikmesriikides elavate Briti kodanike õiguste küsimus on lahkumiskõneluste üks keerukamaid punkte. Kui May tegi Brüsselile ettepaneku alustada lahutuskõnelusi kaubanduslepingust, kinnitas EL, et enne seda tuleb lahendada muu hulgas ka kodanike küsimus.