Fotod: Jõustus viisavabadus Ukraina ja Euroopa Liidu vahel

Ukrainlased saavad alates pühapäevast veeta viisavabalt Euroopa Liidus 90 päeva poole aasta jooksul. Viisavabadusega ei kaasne õigust ELi riikides töötada. Esialgu kehtib viisavabadus vaid Ukraina kodanikele, kel on biomeetrilised passid. Suurbritanniasse ja Iirimaale ning Schengenisse kuuluvatesse ELi mitteliikmetest Liechtensteini, Norrasse, Šveitsi ukrainlasi viisavabalt esialgu veel ei lubata.

«Viisavaba režiim on Ukraina jaoks alanud. Elagu Euroopa! Elagu Ukraina!» kirjutas president Twitteris pühapäeva hommikul.

Porošenko avas pühapäeval Ukraina Taga-Karpaadi oblasti ja Slovakkia piiril Ukraina passi kujutava ukse Euroopa Liitu. Teisel pool maketti tervitas teda Slovakkia president Andrej Kiska.

«Ukraina on seda nii kaua oodanud. Olen kindel, et see päev, 11. juuni läheb Ukraina ajalukku lõplikku lahkulöömisena Vene impeeriumist ja naasmisena Euroopa perre,» ütles Porošenko.

«Tere tulemast Euroopasse. Tahan kutsuda teid jätkama reformide elluviimist,» ütles Kiska.

«Tahaksin öelda, et mida suuremat edu saavutame reformide teel, seda rohkem argumente on Ukrainal ja minul esitada riigi ELi liikmesuse väljavaate kaitseks. Ukraina on Rooma statuudi artikkel 49 järgi Euroopa riik,» ütles Porošenko Uzhhorodi piiripunktis tehtud ühisavalduses Kiskaga.

Ukraina jätab tema sõnul igaveseks selja taha Nõukogude mineviku ja naaseb Euroopa perre. «Rohkem kui neljal miljonil ukrainlasel on juba biomeetrilised passid ja neil pole enam vaja viisasid, tegeleda paberimajandusega, koguda dokumente. See samm tõstab Ukraina passi väärtust,» ütles president.

Kiievi sooviks on veel tihedam integratsioon Euroopaga, sealjuures odavam raudtee- ja lennuühendus ELi riikidega, lausus Porošenko.

Kiska õnnitles ukrainlasi tehtud töö puhul ning rõhutas, et oma lubadused on täitnud nii Ukraina kui ka EL.

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin tervitas samuti viisavabadust pärast Ukraina reisijate saabumist Varssavi, Budapesti, Frankfurti ja teiste linnade lennujaamadesse.

«Viisavabadus on kõigest algus,» kirjutas Klimkin Twitteris.

«Täna lammutame barjääri Ukraina ja Euroopa Liidu rahvaste vahel,» ütles ELi välispoliitikajuht Federica Mogherini videopöördumises. «Ukraina on ellu viinud reformid, mida rahvas nõudis, ja meie EL-is oleme täitnud oma lubaduse. Seda nimetame me võit-võit lahenduseks.»

Viisavabadus on järg 2014. aasta juunis sõlmitud Ukraina ja EL-i assotsiatsioonileppele.

2014. aasta veebruaris kukutati rahvarevolutsiooni tulemusena Ukraina venemeelne valitsus, millele järgnes kevadel Krimmi poolsaare annekteerimine Vene vägede poolt ja Moskva mahitatud separatistlik ülestõus Ida-Ukrainas. Võimule tulnud läänemeelne valitsus võttis suuna integreerumisele läänega.